القوات الروسية تنسحب من منطقة تشيرنيهيف

أكد حاكم منطقة تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس الواقعة في شمال أوكرانيا، من خلال خطاب مصور، انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

وقال إن القوات الأوكرانية بدأت بدخول وتأمين الأحياء التي خرجت منها قوات روسيا، وأشار إلى أن الوضع في المنطقة لا يزال غير آمن، وأن الضربات الصاروخية والجوية الروسية غير مستبعدة.

ودعا الحاكم القوات الأوكرانية إلى توخي الحيطة والحذر، لأن القوات الروسية لا تزال على الأراضي الأوكرانية رغم الانسحاب من المنطقة.

يذكر أن روسيا كنت قد أعلنت في 29 مارس الماضي عن نيتها تقليص العمليات العسكرية في منطقتي كييف وتشيرنيهيف.

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