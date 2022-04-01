فرنسا والمانيا "تستعدّان" لاحتمال وقف إمدادات الغاز الروسي.

برلين ا ابريل 2022 م ( وال ) – أعلنت حكومتا فرنسا وألمانيا،الخميس أن البلدين “يستعدّان” لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز، مؤكدتين معارضتهما لدفع ثمن الإمدادات بالروبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قوله خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني روبرت هابيك في العاصمة الألمانية، : “لن نوافق على سداد ثمن الغاز بعملة أخرى إضافة إلى ما هو محدد في العقود المبرمة. العقود مبرمة باليورو لذلك يجب السداد باليورو”.

وأضاف لومير: “أريد أن أذكركم ببيان مجموعة السبع. لن نقبل مطلب دفع ثمن الغاز بعملة أخرى. هذا غير منصوص عليه في الاتفاقات. الاتفاقات هي اتفاقات ويجب الالتزام بها بدقة”.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن باريس وبرلين تعملان معا لإعداد خطة في حالة انقطاع إمدادات الغاز الروسي، وقال: “لقد عملنا على جميع السيناريوهات ونواصل القيام بذلك مع ألمانيا، وقد نواجه موقفا لا يوجد فيه المزيد من الغاز الروسي، ومن مسؤوليتنا أن نكون مستعدين لذلك، ونحن نعمل على ذلك معا”.

من جهته أشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك، إلى أنه لم يطلع بعد على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن دفع إمدادات الغاز بالروبل، إلا أنه لفت إلى أن ألمانيا مستعدة بشكل جيد لقرارات روسيا بشأن إمدادات الغاز ولن تسمح “بالابتزاز”.

وشدد الوزير الألماني على أن الامتثال للعقود الحالية أمر بالغ الأهمية للدفع، وأضاف أن “الغاز يتدفق إلى أوروبا وزادت طاقة التخزين وهذا خبر سار”. وأكد هابك أن الجانبين الألماني والفرنسي اتفقا على تبادل المعلومات باستمرار حول أمن الطاقة.

وفي وقت سابق وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

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