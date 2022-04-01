افتتاح مكتب فرع هيئة الرقابة الإدارية شرق طرابلس .

تاجوراء 1 ابريل 2022 (وال)- افتتح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، رفقة السيد وكيل الهيئة خالد سعيد، الخميس، بحضور عميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق والنائب البرلماني الصادق الكحيلي وعضو مجلس الدولة عادل كرموس ورئيس رابطة شباب تاجوراء عبد اللطيف الطاهر، وعضو بلدية القره بوللي.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي في كلمة القاها بالمناسبة أن فرع الهيئة بمنطقة تاجوراء سيكون داعما ومساعدا لعمل الهيئة في شرق طرابلس والمساهمة في معالجة المشاكل والعراقيل التي تعترض مؤسسات الدولة بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين في المجالات كافة .

قام اثر ذلك الحضور بجولة في مقر الهيئة والاطلاع على تجهيزاته .

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