الاكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان تنظم ندوة علمية حول المياه والمتغيرات المناخية .

غريان 1 ابريل 2022 (وال)- نظمت الاكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان بقاعة اجتماعات بلدية غريان الخميس الندوة العلمية الثانية بعنوان ” اليوم العالمي للمياه ” بالتعاون مع المجلس البلدي غريان ومشاركة لفيف من المختصين وأساتذة الجامعات .

واكد ” رئيس الأكاديمية الليبية فرع غريان اهمية التناغم بين الاكاديمية والجامعة والبلدية في ادارة سلسلة من الندوات العلمية داخل البلدية ،مثنيا على الجهود المبذولة لإنجاح هذه الندوة من قبل المشاركين .

وطرحت في الندوة مجموعة من الورقات البحثية حول مشاكل نقص المياه منها واقع منظومة النهر الصناعي ووحدات تصفية وترشيح مياه الصرف الصحي ومشروع انشاء محطة تحلية مياه البحر تشتغل بالطاقة المتجددة وصيانة وبناء السدود المائية والخزانات الارضية وتطويرها وترشيد استهلاك المياه وانشاء ادارة لحماية الموارد المائية .

واستعرضت بعض الورقات التغيرات المناخية وثأثيرها على الغطاء النباتي بالمنطقة الغربية ، وانخفاض معدل تساقط الامطار وتغير معدلات درجة الحرارة والاحتباس الحراري وانخفاض في مساحات الغطاء النباتي الاجمالي من الاشجار والشجيرات والحشائش ، والتعدي على الغابات وقطع الاشجار لغرض الحطب والفحم والرعي الجائر ، وزحف الانشطة البشرية الحضرية منها المصانع والمحاجر المنتشرة بكثرة في منطقة الجبل .

… ( وال غريان ) …