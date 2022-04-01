كندا تدعو إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن روسيا لا يمكن أن تكون شريكا بناء في مجموعة العشرين، التي تضم معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، بسبب حربها على أوكرانيا.

وأشار ترودو، في مؤتمر صحافي عقده في أوتاوا، إلى أن قادة مجموعة العشرين يجرون محادثات بخصوص عضوية روسيا ومشاركتها في محادثات المجموعة، منوهًا بأن حرب أوكرانيا “أثّرت بشدة على النمو الاقتصادي للجميع في أنحاء العالم، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تكون روسيا شريكا بناء.

وسبق للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أن أبدوا استعدادًا لاستبعاد روسيا من المجموعة، غير أنه من المرجح أن تقابل هذه المحاولات بالرفض من جانب أعضاء آخرين في المجموعة التي تضم الصين والهند والسعودية وغيرها.

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