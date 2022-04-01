ليبيا نيوز

كندا تدعو إلى استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن روسيا لا يمكن أن تكون شريكا بناء في مجموعة العشرين، التي تضم معظم الاقتصادات الكبرى في العالم، بسبب حربها على أوكرانيا.

وأشار ترودو، في مؤتمر صحافي عقده في أوتاوا، إلى أن قادة مجموعة العشرين يجرون محادثات بخصوص عضوية روسيا ومشاركتها في محادثات المجموعة، منوهًا بأن حرب أوكرانيا “أثّرت بشدة على النمو الاقتصادي للجميع في أنحاء العالم، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تكون روسيا شريكا بناء.

وسبق للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين أن أبدوا استعدادًا لاستبعاد روسيا من المجموعة، غير أنه من المرجح أن تقابل هذه المحاولات بالرفض من جانب أعضاء آخرين في المجموعة التي تضم الصين والهند والسعودية وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك