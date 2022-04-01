بايدن: بوتين منعزل على نفسه في بلاده

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين منعزل على نفسه في روسيا، منوهًا بوجود مؤشرات على أنه ربما أقال بعض مستشاريه أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية.

ولم يشر بايدن، إلى تفاصيل محددة بهذا الخصوص، مضيفًا أنه لا يريد أن يعوّل على هذا الأمر كثيرًا، قبل أن يكون بمقدوره تقديم أدلة على ذلك.

وأعلنت روسيا، من جانبها، عن فرض قيود على دخول مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومشرعين وصحفيين، إلى أراضيها بزعم مسؤوليتهم عن العقوبات وإثارة المشاعر المعادية لروسيا.

وأشارت الخارجية الروسية، في بيان، إلى أن هذه القيود تشمل القيادة العليا للاتحاد الأوروبي، وغالبية أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يروّجون لسياسات مناهضة لروسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا