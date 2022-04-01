ليبيا نيوز

بايدن: بوتين منعزل على نفسه في بلاده

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين منعزل على نفسه في روسيا، منوهًا بوجود مؤشرات على أنه ربما أقال بعض مستشاريه أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية.

ولم يشر بايدن، إلى تفاصيل محددة بهذا الخصوص، مضيفًا أنه لا يريد أن يعوّل على هذا الأمر كثيرًا، قبل أن يكون بمقدوره تقديم أدلة على ذلك.

وأعلنت روسيا، من جانبها، عن فرض قيود على دخول مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومشرعين وصحفيين، إلى أراضيها بزعم مسؤوليتهم عن العقوبات وإثارة المشاعر المعادية لروسيا.

وأشارت الخارجية الروسية، في بيان، إلى أن هذه القيود تشمل القيادة العليا للاتحاد الأوروبي، وغالبية أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يروّجون لسياسات مناهضة لروسيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك