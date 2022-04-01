ليبيا نيوز

لافروف: روسيا ستوسع علاقاتها الاقتصادية مع آسيا لتجاوز الدولار واليورو

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستكثّف من استخدام الروبل في تعاملات روسيا التجارية، مبينًا أن مدفوعات الغاز ستكون بالروبل.

وأضاف لافروف أن موسكو تسعى إلى زيادة علاقاتها الاقتصادية مع دول آسيا لتقليل استخدام الدولار واليورو .

وطالب بوتين المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل اعتبارًا من الجمعة وإلا ستقطع موسكو الإمدادات عنهم، بحسب قوله، كما وقّع الرئيس الروسي، الجمعة، مرسومًا لدفع تكاليف استئجار وشراء الطائرات بالروبل الروسي.

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قناة 218 الليبية

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