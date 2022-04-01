الاتحاد الأوروبي يتفق مع الصين على تهديد حرب أوكرانيا للأمن العالمي

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل -الجمعة- أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع الصين على أن الحرب في أوكرانيا تُهدد الأمن العالمي، مُحذراً في الوقت ذاته بكين من مغبة مساعدة روسيا في حربها هذه.

وجاء تصريح ميشيل خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع افتراضي جمع الاتحاد الأوروبي بالصين، نبّه رئيس المجلس فيه إلى أن الصين اتفقت أيضاً مع دول الاتحاد على أن هذه الحرب تهدد اقتصادات العالم، مبيناً أن أي محاولات للالتفاف على العقوبات أو تقديم المساعدة لروسيا سيطيل أمد الحرب.

وأشار رئيس المجلس إلى أن هذا الأمر إن حدث فسيؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح وتأثير اقتصادي أكبر، مؤكداً في هذا السياق على أن الاتحاد سيظل متيقظاً أيضاً بشأن أي محاولات لمساعدة روسيا مالياً أو عسكرياً “ولكن مع ذلك، فإن الخطوات الإيجابية التي تتخذها الصين للمساعدة في إنهاء الحرب ستلقى ترحيباً من جميع الأوروبيين ومن المجتمع الدولي” – حسب قوله.

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