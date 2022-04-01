“فيفا” يقرر اعتماد اللغة العربية لغة رسمية له

زيورخ 1 ابريل 2022 م ( وال ) – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اعتماد العربية لغة رسمية له، بعد تقديم مقترح في الثامن عشر من ديسمبر الماضي تزامنا مع الاحتفال بيومها العالمي.

وجاء القرار بعد تصويت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي، خلال اجتماع لكونغرس “فيفا” بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأقيم اجتماع كونغرس “فيفا” على هامش قرعة كأس العالم 2022، التي تقام الجمعة، في الدوحة.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في بيانه في ديسمبر الماضي عن مقترح اعتماد اللغة العربية داخل الاتحاد الدولي .

وتابع بيان الاتحاد “تقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لديه أربع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية وأضيف لها الآن اللغة العربية تزامناً مع إقامة المونديال في دولة عربية لأول مرة في تاريخ الكرة العالمية.

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