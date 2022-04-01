الأغذية العالمي يرسل قافلة مساعدات لمنطقة خاضعة لقوات تيغراي بإثيوبيا

دخلت شاحنات تحتوي على مساعدات إنسانية -الجمعة- مقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى الأراضي الإثيوبية، التي تهيمن عليها قوات تيغراي المتمردة – وفقاً لما ذكره البرنامج عبر تغريدة على حسابه في تويتر.

وترسل هذه المساعدات للمرة الأولى منذ 15 ديسمبر 2021، ووفقاً للأمم المتحدة فإن أكثر من 90 % من سكان إقليم تيغراي وعددهم 5.5 ملايين نسمة بحاجة إلى مساعدات غذائية، في ظل الصراع المسلح الذي تشهده المنطقة.

وأكد برنامج الغذاء العالمي وصول الشاحنات إلى منطقة إربتي لتعبر قريباً إلى تيغراي، محملةً بما يزيد عن 500 طن متري من إمدادات الغذاء، فيما يتوقع الوصول إلى “مقلى” قريباً، فيما ستصل قافلة أخرى محملة بأكثر من 1000 طن متري من الغذاء منطقة شمال عفار -عصر الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحرب قد اندلعت في إقليم تيغراي منذ عامين في شهر نوفمبر 2020، بين الحكومة الإثيوبية وحلفائها ضد قوات متمردة موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

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