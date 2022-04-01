العالم يتابع اليوم الجمعة حفل قرعة كأس العالم 2202 في قطر .

الدوحة 21 ابريل 2022 (وال)- يحتضن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بالعاصمة القطرية اليوم الجمعة ، حفل قرعة كأس العالم 2022 لتحديد موقع كل منتخب من المنتخبات المتأهلة في المجموعات الثماني للبطولة التي تنطلق في 21 نوفمبر 2022 وتستمر حتة 18 ديسمبر 2022..

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السادسة مساء موعدا لإجراء قرعة كأس العالم، التي ستقام لأول مرة في المنطقة نهاية العام الجاري حيث سيُحدد موقع 29 منتخبا من أصل 32 ضمن مجموعات البطولة.

وستكون كأس العالم في قطر آخر نسخة من البطولة بمشاركة 32 منتخبا، وسيتم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 بداية من النسخة المقبلة المقررة عام 2026 بكندا والولايات المتحدة والمكسيك .

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وذلك حسب ترتيبها في تصنيف “فيفا” لشهر مارس بحيث ستكون 8 منتخبات في كل مستوى.

وستكون المستويات على رأس المجموعات وفق التالي : –

المستوى الأول: قطر ، فرنسا (حاملة اللقب)، البرازيل، بلجيكا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال.

المستوى الثاني: هولندا، ألمانيا، الدانمارك، سويسرا، أورغواي، كرواتيا، المكسيك، الولايات المتحدة.

المستوى الثالث: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

المستوى الرابع: كندا، الكاميرون، السعودية، الإكوادور، غانا، والفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا /أسكتلندا، والفائز من مواجهة بيرو وأستراليا /الإمارات، والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا.

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