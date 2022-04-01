اعتقال 4 نساء في ألمانيا عائدات من سوريا.. بسبب انتمائهن لداعش

اعتقلت السلطات الألمانية 4 نساء على خلفية انتمائهن لتنظيم داعش، في مطار فرانكفورت، فور عودتهن من سوريا، استنادًا إلى أمر الادعاء العام الاتحادي، الذي أوضح أنه سيتم استجوابهن خلال اليوم.

وتأتي عودة النساء الأربع في إطار عملية وصفتها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنها “شديدة الصعوبة”، وشملت إعادة 27 طفلاً و 10 أمهات من مخيم روج في شمال سوريا إلى ألمانيا.

وأشارت إلى أن ” الأطفال هم في نهاية المطاف ضحايا لداعش، ولهم الحق في مستقبل أفضل بعيدًا عن الأيديولوجية القاتلة للتنظيم، والحق في حياة آمنة”.

ولفت الادعاء العام، في بيان، إلى أن واحدة على الأقل من النساء اللاتي تم اعتقالهن متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واتجار بالبشر.

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