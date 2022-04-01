مكافحة الأمراض يرصد 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا و أربع حالات وفاة و33 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

طرابلس 1 ابريل 2022 م ( وال ) – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، علاوة على أربع حالات وفاة و33 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه الذي يحمل رقم «679»، إنه تسلم، الخميس، 582 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 549 عينة، وإيجابية 33 عينة بنسبة 5.6% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في البلاد خلال شهر مارس 2020، إلى 501 ألف و738 حالة بينها 490 ألفًا و52 شفاء، و5267 نشطة، و101 حرجة، و6419 وفاة.

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