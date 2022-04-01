مقتل أحد المحتجين برصاص قوات الأمن في العاصمة السودانية

أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان، الخميس، مقتل أحد المحتجين في الخرطوم، إثر إصابته بالرصاص الحي في صدره، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري قبل خمسة أشهر إلى 93 قتيلاً.

وتوجه آلاف المتظاهرين، الخميس، صوب القصر الرئاسي وسط الخرطوم، حيث واجهتهم قوات الأمن بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، كما سُمع دوي طلقات نارية، وشُوهد مصابون من المحتجين، وهم يُحملون بعيدًا.

ومنعت قوات الأمن المحتجين من الوصول إلى القصر وطاردتهم في أحياء مجاورة، وكان اللافت مشاركة أفراد من قوات الاحتياطي المركزي السودانية، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات الأسبوع الماضي، بسبب استخدامها القوة المفرطة.

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