الاحتفال بإدارة المخابرة بتخريج ثلاث دورات لامري فصائل المخابرة و فنيي الشبكات ومخابرة أساسية ( ضباط صف ).

طرابلس 1 ابريل 2022 (وال)- أحتفل بإدارة المخابرة بتخريج ثلاث دورات لامري فصائل المخابرة و فنيي الشبكات ومخابرة أساسية ( ضباط صف ).

وحضر الحفل مدير إدارة المخابرة اللواء “عبدالسلام بلقاسم”، ومدير إدارة التدريب اللواء “نوري الشوك”، وآمر مدرسـة المخابـرة العميد “محمد عون الله”.

والقيت في الحفل كلمات آمر مدرسـة المخابـرة و مدير إدارة التدريب، والتي أكدت أهمية عقد مثل هذه الدورات التخصصية للضباط وضباط الصف، وحث الخريجين على أن يبذلوا الجهد من أجل الإستفادة من العلوم التي تلقوها في تنفيذ تقنياتهم عملياً ، والعمل على نقل خبراتهم إلى منتسبي وحداتهم.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التخرج على الأوائل من كل دورة.

وال..