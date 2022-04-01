35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى .

القدس 1 ابريل 2022 (وال) – قالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا إن عشرات آلاف الفلسطينيين أدوا ، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وزنقلت الوكالة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 35 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب قبلة المسلمين الأولى.

وأضافت أن البلدة القديمة شهدت بالقدس انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال الصهيوني، التي ضيقت على المصلين والوافدين من خلال تفتيشهم أو احتجاز هوياتهم والتدقيق فيها.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني احتجزت مجموعة من النسوة والأطفال عند منطقة باب العمود خلال توجههم للصلاة في المسجد الأقصى.

وقالت دائرة كان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال، وقد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب مقدسي أثناء توجهه لأداء الصلاة في الأقصى.

وتتزامن الدعوات لإحياء صلاة الفجر في ظل استمرار السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، وفي الوقت ذاته التضييق على المصلين والوافدين إليه، وإصدار أوامر إبعاد عنه للعديد من الفلسطينيين، بهدف إفراغه مع حلول شهر رمضان.

ويتوقع أن تتضاعف أعداد المصلين التي تؤم المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر خلال الشهر الفضيل، رغم تشديدات الاحتلال.