مروحيتان أوكرانيتان تقصفان مستودعاً للنفط داخل روسيا .

موسكو 1 أبريل 2022 (وال) – قالت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن حريقا اندلع في مستودع للنفط جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض.

ونقلت الوكالة عن رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، قوله إن شخصين اصيبا في حريق اندلع الجمعة بمستودع للنفط في المقاطعة جراء قصف أوكراني.

وقال مصدر لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إنه يوجد في موقع الحريق 16 خزاناً للوقود وقد اشتعل 8 منها، وهناك خطر من امتداد النيران للخزانات الأخرى. ويشارك 105 أشخاص و31 آلية في إطفاء الحريق بالمحطة.