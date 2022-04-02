الكبير والحبرى يطلعان السفير الأمريكي على جهود المصرف المركزي المستمرة لإعادة التوحيد .

طرابلس 01 ابريل 2022 م(وال)- التقى سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند ” اليوم الجمعة في تونس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي” الصديق الكبير ، ونائبه “على الحبري” .

وقال السفير ” نورلاند ” في تغريدة على توتير نشرتها السفارة الأمريكية إن ” الكبير ” والحبري ” أطلعاه على جهود المصرف المستمرة لإعادة التوحيد ، وأن الولايات المتحدة تأمل أن تجلب هذه العملية فوائد ملموسة للشعب الليبي .

ووفق التغريدة فقد شدّد السفير ” نورلاند ” على أمله في أن يكون التقدم على صعيد إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أحد جوانب عملية المصالحة الأوسع التي ينبغي أن تستمر في جميع القطاعات

(وال)