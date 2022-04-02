دار الإفتاء الليبية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان.

طرابلس 01 ابريل 2022 م(وال)- أعلن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدارِ الإفتاءِ أنَّ غدًا السبت هو أولُ أيامِ شهرِ رمضان المبارك، لعام 1443 هجري، الموافق 2 ابريل 2022 .

وقال المجلس في بيان إنه اطلعَ على التقاريرِ المقدَّمة إليهِ مِن الجهات المختصة، المكلفة برصد الأهلة ودخول الشهور القمرية، وبعد أن ثبت الحكم برؤية الهلالِ هذهِ الليلة، في بعضِ الأقطار الإسلامية وعملا بمَا ذهبَ إليه جمهورُ أهلِ العلمِ، مِن الأخذِ باتحادِ المطالعِ، وأنه إذا ثبتَ الهلالُ في بلدٍ عمَّ جميعَ الآفاقِ والبلاد القريبةِ،

وهنأ مجلسُ البحوثِ الشعبَ الليبي والأمةَ الإسلامية، بحلول شهر رمضان، داعيا الله أنْ يتقبلَ الصيام والقيامَ، وأن يُهلَّه علينا وعلى بلادِ المسلمين بالأمنِ والأمانِ.

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