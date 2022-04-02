ليبيا نيوز

مالي.. مينسوما تنشر وحدتين في المثلث الحدودي مع بوركينا فاسو والنيجر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، “مينسوما”، أنها نشرت وحدتين في المنطقة الحدودية مع بوركينا فاسو والنيجر؛ للتصدي لموجة قتل مدنيين، بعد تصاعد هجمات المتشددين.

ولفتت البعثة إلى أن الوضع الأمني في المثلث الحدودي تدهور بشدة في الأسابيع القليلة الماضية، مضيفة أنها نشرت إحدى وحداتها الأسبوع الماضي، وأخرى الخميس، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى.

وأوضحت مصادر رسمية وعسكرية أن تصاعد هجمات الفرع المحلي لتنظيم داعش، منذ مطلع مارس المنصرم؛ تسبب في مقتل مئات المدنيين، وقد تحولت المنطقة إلى بؤرة ساخنة لعنف المتشددين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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