إختتام برنامج القيادات الشابة الذي نظمه قسم دعم وتمكين المرأ ة ومكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان .

غريان 1 أبريل 2022 (وال) – اختتم بمسرح المركز الثقافي تغسات بغريان برنامج القيادات الشابة الذي نظمه قسم دعم وتمكين المرأة بالتعاون مع مكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان والذي استهدف 24 خريجة من طالبت كلية القانون ..

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم وتمكين مجموعة من الشابات لكي يصبحن صانعي تغيير في المستقبل ، وذلك للتخفيف من المخاطر الشخصية المرتبطة بهذه المهنة مع تطوير أفكارهم لتحديات مجتمعاتهم .

وأستهدف برنامج القيادات الشابة في بلدية غريان 24 شابة من خريجات كليه القانون غريان لمدة شهر ونصف ، ليشاركن في أكاديمية المحاميات بهدف بناء قدراتهن وزيادة اندماجهن في سوق العمل .

وأختتم الحفل بتوزيع شهائد التكريم والشكر وشهائد المشاركة بتنسيق وتعاون مع قسم دعم وتمكين المرأة التابع إلى مكتب الثقافة والتنمية المعرفية غريان .

…( وال غريان )…