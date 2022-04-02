روسيا تواصل قصف المدن الأوكرانية بالصواريخ

أكد رئيس منطقة بولتافا الأوكرانية ديمتري لونين استمرار القصف الروسي على المنطقة الوسطى في البلاد، وقال إن مدينتي كريمنشوك وبولتافا تعرضتا لقصفٍ بالصواريخ فجر 2 أبريل، الأمر الذي أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية عدة.

وأشار في منشور نشره على الإنترنت إلى قيام القوات الروسية بإطلاق 4 صواريخ على مدينة بولتافا أدت إلى تدمير منشأتين للبنية التحتية في المدينة، بالإضافة إلى قيام ثلاث طائرات روسية بشن هجوم على المنشآت الصناعية في مدينة كريمنشوك.

من جهةٍ أخرى، قال حاكم منطقة دنيبرو فالنتين رسنيشنكو إن الصواريخ الروسية قصفت منشأة للبنية التحتية في المدنية، مما تسبب في إصابة شخصين، وحدوث دمار كبير في المنطقة.

كما أكد على احتراق محطة وقود في مدينة كريفيي ريه بعد تعرضها للقصف الروسي.

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