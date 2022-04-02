تتعهد أوروبي بالمساهمة في إعادة الإعمار بأوكرانيا

وصلت إلى العاصمة كييف الجمعة رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، في أول زيارة لمسؤول عن مؤسسة أوروبية، منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، للتعبير عن دعم الاتحاد الأوروبي وإدانة الهجوم الروسي ، وفق بيان للبرلمان الأوروبي أشار فيه أيًضا إلى أن ميتسولا أكدت في كلمتها أمام البرلمان الأوكراني على مواصلة الدعم المقدم لأوكرانيا، والسعي إلى فرض عقوبات أكثر وأشد قوة ضد روسيا.

وأشارت ميتسولا، خلال الاجتماع الذي عقدته مع المسؤولين الأوكرانيين وفي مقدمتهم الرئيس فلوديمير زيلينسكي، إلى أن أوكرانيا أصبحت جزءًا من أوروبا أكثر من أي وقت مضى، مضيفة أن البرلمان الأوروبي يدعم خطوة انضمامها للاتحاد، رغم أن هذه الخطوة تلقى معارضة من معظم قادة التكتل، كما تعتبرها روسيا مسألة حساسة وخطا أحمر، إذ طالبت مرارا بجعل أوكرانيا بلدًا حياديًا، بعيدًا عن الانضمام لأي تكتلات غربية أو دولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وحلف الناتو.

وتعهدت ميتسولا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك؛ بإسهام الاتحاد في إعادة بناء المدن والبلدات، حين تنتهي الحرب التي وصفتها بغير المشروعة وغير المبررة، منوهة بأن أوكرانيا تخوض الحرب نيابة عن أوروبا من أجل المبادئ الأساسية التي دافعت عنها القارة لقرون عديدة، ووعدت رئيسة البرلمان الأوروبي بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للعائلات التي فرت من الحرب، حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.

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