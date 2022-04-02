زيلينسكي يطلب مزيدا من الدعم لمواجهة روسيا

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدعوة إلى تقديم المزيد من الدعم لبلاده، مبديًا ثقته بالرئيس الأميركي جو بايدن وحرصه على تسريع تزويد كييف بالأسلحة، لكنه طالبه بالإسراع في ذلك.

وأشار زيلينسكي في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إلى أن انضمام بلاده لحلف الناتو سيشكل إضافة إيجابية، متمنيا أن تقف الصين إلى جانب أوكرانيا.

وأكد زيلينسكي على مرونة بلاده في المفاوضات الجارية مع روسيا، لكنه شدد على التمسك بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وعدم التفريط بأي جزء منها، محذرًا في الوقت ذاته من أن الوضع في شرق البلاد حرج للغاية، إذ تعد روسيا لشن هجمات جديدة على دونباس وخاركيف، مضيفًا أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا تحقق نجاحا ولا بد من زيادتها.

وقال الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية أحبطت السبت محاولة هجوم صاروخي روسي على البنية التحتية الحيوية في ميناء أوديسا الرئيس على البحر الأسود، فيما ذكر الحاكم مكسيم مارتشينو أن ثلاثة صواريخ أطلقت من منظومة إسكندر الصاروخية في شبه جزيرة القرم، أصابت منطقة سكنية، لافتًا إلى سقوط ضحايا جراء ذلك، وفي محيط العاصمة كييف نجحت القوات الأوكرانية باستعادة المزيد من الأراضي من القوات الروسية التي غادرت تاركة دباباتها المدمرة على طريق الانسحاب، وعددًا من جثث جنودها.

و اتهمت موسكو من جانبها القوات الأوكرانية بشن غارة جوية، استهدفت مستودعا للوقود في مدينة بيلجورود الروسية، وهي مركز لوجستي للجهود الحربية الروسية بالقرب من الحدود، في أول هجوم من نوعه منذ بدء الحرب، بينما نفت أوكرانيا في وقت لاحق مسؤوليتها عن الحريق، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أوليكسندر موتوزيانيك إن بلاده تنفذ حاليا عملية دفاعية ضد روسيا على أراضيها، وبالتالي فهي غير مسؤولة عن كل كارثة يمكن أن تقع على الأراضي الروسية.

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