توقف عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول المحاصرة

ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الظروف حالت الجمعة دون المضي في خطة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا، حيث يرزح عشرات الآلاف من المدنيين تحت حصار خانق، بإمدادات شحيحة من المياه والغذاء.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار مساعي المنظمة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارتن جريفيث سيتوجه إلى موسكو الأحد ثم إلى كييف، لإجراء محادثات بهذا الصدد.

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إنه تم إجلاء 6 آلاف و 266 شخصًا، الجمعة، من جميع المدن الأوكرانية، عبر ممرات إنسانية.

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