مساع روسية لإبقاء القوى الآسيوية إلى جانبها لمواجهة العقوبات

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعات مع مسؤولين في العاصمة الهندية نيودلهي، عقب لقاء مع نظيره الصيني، في إطار المساعي الروسية لإبقاء القوى الآسيوية إلى جانبها في خضم العقوبات الغربية.

وجاءت زيارة لافروف إلى الهند التي تعد صديقة لروسيا، بعد يوم واحد فقط من عقد مسؤولين أمريكيين وبريطانيين كبار محادثات في نيودلهي لإقناع الحكومة الهندية بتجنب تقويض العقوبات الغربية على موسكو.

وأعرب لافروف، في مستهل زيارته، عن تقدير بلاده لموقف الهند المستند إلى الحقائق، بحسب وصفه، في حين أكد نظيره الهندي أن بلاده، في ظل الأوضاع الدولية الصعبة، تؤيد حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية.

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