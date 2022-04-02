ليبيا نيوز

مساع روسية لإبقاء القوى الآسيوية إلى جانبها لمواجهة العقوبات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعات مع مسؤولين في العاصمة الهندية نيودلهي، عقب لقاء مع نظيره الصيني، في إطار المساعي الروسية لإبقاء القوى الآسيوية إلى جانبها في خضم العقوبات الغربية.

وجاءت زيارة لافروف إلى الهند التي تعد صديقة لروسيا، بعد يوم واحد فقط من عقد مسؤولين أمريكيين وبريطانيين كبار محادثات في نيودلهي لإقناع الحكومة الهندية بتجنب تقويض العقوبات الغربية على موسكو.

وأعرب لافروف، في مستهل زيارته، عن تقدير بلاده لموقف الهند المستند إلى الحقائق، بحسب وصفه، في حين أكد نظيره الهندي أن بلاده، في ظل الأوضاع الدولية الصعبة، تؤيد حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية.

 

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قناة 218 الليبية

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