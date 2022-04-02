رئيس بوركينا فاسو يعد بتقليص الفترة الانتقالية.. إذا تحسن الوضع الأمني

أكد الرئيس المؤقت لبوركينا فاسو بول هنري داميبا، أن الفترة الانتقالية، التي حددها سابقًا بــ 16 شهرًا، للعودة إلى الحكم الدستوري، قد يتم تقليصها، في حال تحسن الوضع الأمني.

وشدد داميبا في كلمة وجهها للشعب على أنه كلما تم ضبط الوضع الأمني بصورة أسرع؛ كلما اقتربت عودة البلاد إلى النظام الدستوري الطبيعي.

وتشهد بوركينا فاسو أعمال عنف من جماعات مرتبطة بتنظيميْ القاعدة وداعش؛ أسفرت عن مقتل الآلاف، وتشريد أكثر من 1,7 مليون شخص.

وعقب الانقلاب وتسلم المجلس العسكري السلطة في يناير؛ طالب زعماء المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس” المجلس باختصار الجدول الزمني للانتخابات إلى أقل من ثلاث سنوات.

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