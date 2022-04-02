برعاية أممية.. التوصل إلى اتفاق هدنة في اليمن لمدة شهرين

توصلت الأطراف المتحاربة في اليمن برعاية أممية إلى هدنة على مستوى البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، وستتيح الهدنة دخول واردات الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتسيير بعض الرحلات الجوية في مطار صنعاء.

وأشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إلى أن الهدنة التي تمتد لشهرين؛ ستدخل حيز التنفيذ السبت عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان، منوهًا بأنه يمكن تجديدها بموافقة الطرفين.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن تمنح هذه الهدنة اليمنيين راحة ضرورية من العنف، وتخفف من معاناتهم الإنسانية، وتكون خطوة نحو إنهاء الصراع بصورة دائمة.

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