السفير " نورلاند " الاستراتيجية الأمريكية لتعزير الاستقرار في ليبيا تظهر التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية، والعمل من أجل المصالحة الوطنية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين.

طرابلس 2 ابريل 2022 ( وال ) – علق المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا،” ريتشارد نورلاند” على إعلان وزير الخارجية الأمريكية عن «استراتيجية الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في ليبيا ، مؤكدا انها تظهر «التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» مساء الجمعة، «تظهر استراتيجية الولايات المتحدة العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا التزامًا أمريكيًا مستدامًا يتجاوز المرحلة الحالية. ونحن نعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين».

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