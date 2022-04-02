الجنرال كوريلا يتسلم منصب القيادة المركزية الأميركية خلفا لماكنزي

تسلم الجنرال الأميركي مايكل كوريلا منصبه رئيسًا للقيادة المركزية الأميركية، خلفًا للجنرال كينيث ماكنزي، الذي تقاعد من منصبه الجمعة بعد 42 عامًا من الخدمة.

واعتبر ماكنزي، في كلمته الوداعية، أن مهمته في القيادة المركزية الأميركية، كانت أعظم شرف في حياته المهنية، فيما أشاد وزير الدفاع لويد أوستن الذي ترأس الحفل، بقدرات كوريلا، معربًا عن أمله بأن تستمر القيادة المركزية بالازدهار تحت قيادته، خاصة في هذه الفترة الحرجة.

وشهدت فترة تولي ماكنزي، التي بدأت عام 2019، أحداثًا مهمة أبرزها القضاء على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وخليفته، وانسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان.

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