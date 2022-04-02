البرهان يهدد بطرد المبعوث الخاص للأمم المتحدة من السودان

اتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بتجاوز صلاحيات تفويضه، مهددا بطرده.

وأشار البرهان، في كلمة له خلال حفل تخرج عسكري، إلى أن بيرتس يتطاول في تصريحاته على السيادة السودانية، ويكذب، مضيفًا أنه إذا تجاوز تفويضه؛ فسيتم إخراجه من السودان.

وتأتي تصريحات البرهان بعد أيام من تقديم المبعوث الأممي تقريرا لمجلس الأمن عن الجهود المبذولة في السودان حيث علق فيه على الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، وتصاعد العنف ضد المحتجين، منوهًا بأولويات الانتقال إلى إجراء انتخابات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا