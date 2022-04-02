حالة طوارئ في سريلانكا عقب احتجاجات على الأوضاع المعيشية

سير الجيش والشرطة في سريلانكا دوريات في شوارع العاصمة كولومبو، فيما فتحت المتاجر أبوابها تدريجيًا، وذلك بعد أن أعلن رئيس البلاد الجمعة حالة الطوارئ لمواجهة الاضطرابات المتصاعدة، احتجاجًا على أزمة اقتصادية غير مسبوقة

وذكر الرئيس جوتابايا راجاباكسا، في بيان له، أن حالة الطوارئ ضرورية للحفاظ على النظام العام والموارد والخدمات الأساسية، بعد احتجاجات للتعبير عن الاستياء من نقص الوقود وغيره من المواد الأساسية.

واشتبك مئات المحتجين مع الشرطة والجيش، الخميس، قرب مقر إقامة الرئيس وأضرموا النار في سيارات عدة تابعة للشرطة والجيش، فيما اعتقلت الشرطة 53 شخصًا، وفرضت حظر تجول في كولومبو ومحيطها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا