تلويح أوروبي بمزيد من العقوبات ضد روسيا لا تؤثر على الطاقة

قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إن التكتل يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، منوهًا بأن أي إجراء إضافي لن يؤثر على قطاع الطاقة.

وأشار جنتيلوني إلى أن الدول الأوروبية ستُواجه تباطؤا في النمو بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنها لن تواجه ركودًا، لافتًا إلى أن معدل نمو بنسبة 4% شديد التفاؤل، وأن التكتل لن يحققه.

وفي سياق متصل، أكدت موسكو أنها لن توقف إمدادات الغاز عن أوروبا، تنفيذًا لتهديد لوح به الرئيس فلاديمير بوتين ما لم يتم الدفع بالروبل، وانتهت مهلته الجمعة، لكنها أضافت، في بيان، أن الإجراء ما زال مطروحًا حتى يحين موعد سداد مدفوعات جديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

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