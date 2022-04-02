الاجتماع الأول لإدارة متابعة القطاع العام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2022 .

طرابلس 2 ابريل 2022 (وال)- عقدت ادارة متابعة القطاع العام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها الاول لسنة 2022 بمقر الهيئة بحضور مدير إدارة متابعة .

و استعرض الاجتماع المواضيع الهامة المتعلقة بضبط توصيات ونتائج أعمال لجان المتابعة وفق الإختصاص والصلاحيات التي حددها القانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، و مناقشة وإعتماد دليل إجرائي ينظم عمل لجان المتابعة.

وتم في الاجتماع عرض آلية إعادة ترتيب بعض المهام داخل الإدارة وفق متطلبات العمل الضرورية بما لا يتعارض مع الهيكل التنظيمي المعمول به.

و ناقش الاجتماع مسألة تحسين استراتيجية عمل الإدارة وفق أعلى معايير تحسين الأداء الإداري بما لا يتعارض مع الصلاحيات التي حددها القانون رقم 11 لسنة 2014م ولائحته التنفيذية.

وال..