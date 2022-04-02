باشاغا : شهر رمضان الكريم فرصة لجمع شمل الليبيين والتسامح ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ،

طرابلس 2 ابريل 2022 م ( وال ) – أعرب رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب ” فتحي باشاغا ” عن أمله أن يكون هذا الشهر الكريم فرص يجمع شمل الليبيين و يعزز روح التسامح والوحدة بينهم ”.

جاء ذلك في تهنئة قدمها ” باشاغا ” للشعب الليبي والأمة الإسلامية جمعاء ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وقال رئيس الحكومة في تهنئته التي نشرها على موقعه على الفيسبوك ” ندعو الله أن يحفظ هذا البلد العزيز من كل سوء ويحميه من كل مكروه، ونتمنى أن يكون هذ الشهر الكريم هو فرصة لتوحيد صفوفنا ونبذ الفرقة والخلافات والتكاتف من أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

…( وال ) …