استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم جنوب جنين.

جنين 2 ابريل 2022 (وال) – استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين فجر اليوم السبت بعد ان اطلقت قوات صهيونية خاصة الرصاص مباشر على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب بلدة عرابة جنوب جنين .

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال الصهيوني منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلي الشهداء الثلاثة ، أو تقديم الإسعافات للشبان، ورفضت تسليم جثامينهم.

وأضافت الوكالة ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الشبراوي من مخيم نور شمس، عقب اطلاق النار عليه، على شارع بلدة عرابة، القريب من مكان استشهاد الشبان الثلاثة فجر اليوم.