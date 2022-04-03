قافلة أممية برية تنقل 500 طن من المواد الغذائية تدخل إلى محافظة تيغراي الإثيوبية .

نيويورك 2 ابريل 2022 (وال) – أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن قافلة برية تنقل 500 طن من المواد الغذائية دخلت إلى محافظة تيغراي الإثيوبية اليوم السبت، في سابقة هي الأولى منذ منتصف ديسمبر 2021.

وقال فرحان حق خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن فرق الأمم المتحدة وصلت إلى المجتمعات المحلية في منطقة أفار بالمساعدات الغذائية ، مؤكداً أهمية استمرار عمليات إيصال إمدادات الإغاثة والوقود والنقود إلى تيغراي، وتوسيع الاستجابة في المناطق المتضررة من النزاع في أفار وأمهرة.

وأشار إلى أن نقص الإمدادات أدى إلى تقويض شديد لقدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للوضع الحرج في تيغراي بشكل متزايد، مفيداً أن المخزونات الغذائية المحدودة المتبقية وزعت في سبع بلدات في تيغراي خلال الأسبوع الماضي