ضبط لحوم فاسدة بسوق السبعة لبيع المجمدات في العاصمة طرابلس.

طرابلس 02 ابريل 2022م ( وال ) – تمكن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من ضبط لحوم فاسدة خلال حملة قام بها استهدفت سوق السبعة لبيع المجمدات في العاصمة طرابلس.

وأكد المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية أن الحملة التي قام بها مفتشوه أمس الجمعة، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، عثر خلالها على لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى لحوم ظاهر عليها علامات فساد.

وأوضح المركز في بيان له أن المفتشين سجلوا عدم وجود شهادات صحية مع بعض العاملين في السوق، وافتقار الثلاجات للنظافة العامة، إضافة إلى وجود كميات من الكبدة المجمدة المحظور تداولها، مع خلط بين أصناف اللحوم والفواكه بالمخالفة للاشتراطات الصحية متمثلة في التخزين الجيد.

وأشار إلى وجود صبغات مجهولة المصدر مضافة إلى اللحوم المصنعة، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

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