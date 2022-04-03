خارجية الوحدة الوطنية تبحث إعادة فتح سفارة “فيتنام” في طرابلس

هانوي 03 أبريل 2022م (وال) ـ التقى مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد النعاس” نائب وزير الخارجية الفيتنامي “فام كوانغ هيو” أمس الجمعة بمقر الوزارة فى هانوي.

وذكرت وزارة الخارجية عبر حسابها على “فيسبوك”، أن النعاس سلّم رسالة من وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش” لنظيرها وزير الخارجية الفيتنامي.

وأضافت الوزارة أن “النعاس” أجرى اجتماعاً آخر خلال مع مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا “بوي هانام” ومدير إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية الفيتنامية “نيجوني ڤيت دونغ”، لبحث إعادة فتح سفارة “فيتنام” في طرابلس، لوضع كافة الترتيبات اللازمة لمباشرة أعمالها من داخل العاصمة، وكذلك عودة الشركات والعمالة الفيتنامية إلى ليبيا. (وال _ هانوي)

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