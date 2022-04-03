محرك بحث جوجل يطور خصائص جديدة لتحديد مصادر الأخبار الموثوقة.

سان فرانسيسكو 3 أبريل 2022 (وال) – أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “جوجل” عن تطوير خصائص جديدة في محرك البحث الخاص بها تتيح لمستخدميه تحديد مصادر الأخبار الموثوقة.

وأوضحت “جوجل” أن عملية تحديد المصادر ستتم من خلال خاصيتين الأولى من خلال علامة “هايلي سايتد”، أي (تم الاستشهاد بها كثيرا)، والتي ستظهر في مربع “أهم الأخبار” على أي شيء ، بدء من المقالات الاستقصائية وحتى المقابلات والبيانات والقصص الإخبارية المحلية، مادامت وسائل الإعلام الأخرى تعاملت مع هذه القصص وأشارت إلى أنها ذات صلة من خلال نشر روابط لها.

وأضافت أن الخاصية الثانية تتعلق بالأنباء العاجلة أو الموضوعات المتغيرة، عندما يتم الإشارة إلى التغييرات مع تطور أي قصة إخبارية، حيث أضافت “جوجل” تلميحات لتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة والتأكد من مصداقية مصدر القص وتاريخ النشر.

ومن المقرر طرح خاصية “يجري الاستشهاد بها كثيرا” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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