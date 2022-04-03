الرئيس الباكستاني يحل البرلمان .

اسلام أباد 3 أبريل 2022 (وال) – أعلن الرئيس الباكستاني “عارف علوي” حل البرلمان بعد إلغاء التصويت الذي كان من المتوقع أن يجري فيه اليوم الأحد على سحب الثقة عن رئيس الوزراء “عمران خان”.

وأصدر “علوي” تنبيها بحل البرلمان تلبية لطلب “خان” الذي أعلن في وقت سابق من اليوم أنه نصح رئيس الدولة باتخاذ هذه الخطوة تمهيدا لتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد . حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وأكد وزير الإعلام “فاروق حبيب” على حسابه في تويتر أن “عمران خان” حل مجلس الوزراء وسيواصل أداء مهامه وفقا للمادة الـ224 من الدستور .. مرجحا أن الانتخابات المبكرة ستجرى في غضون 90 يوما.

وتأتي هذه التطورات بعد فشل البرلمان اليوم الأحد في إجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة عن حكومة “عمران خان”.

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