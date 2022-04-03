مذبحة في محيط كييف.. 300 قتيل من المدنيين وروسيا تنفي

اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب “مذبحة” بشكل متعمد، في بلدة بوتشا خارج كييف، قبل أن تستعيد القوات الأوكرانية جميع المناطق المحيطة بالعاصمة.

وأكد رئيس بلدية بوتشا أن الجيش الروسي قتل 300 من المدنيين. في الوقت الذي نقل به صحفيون صوراً لجثث بثياب مدنية ملقاة في شوارع البلدة، وحطاماً محترقاً لدبابات ومدرعات روسية.

الاتهامات الأوكرانية قابلها نفي من وزارة الدفاع الروسية التي وصفت الصور التي تظهر جثث القتلى بأنها “استفزاز جديد”، في الوقت الذي صرح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الصور “مؤلمة”، وأنه يجب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه المذبحة.

يُذكر أن بوتشا تقع شمال غربي مدينة كييف بـ37 كيلومتراً، وسبق أن أعلنت روسيا أن جميع قواتها قد غادرت البلدة في 30 مارس الفائت.

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