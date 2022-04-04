ليبيا نيوز

ليلة الانفجارات في أوكرانيا.. ماريوبول تواصل صمودها أمام القوات الروسية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مناطق جنوب أوكرانيا سلسلة من الانفجارات التي سُمع دويها في نطاق مدينة خيرسون التي يهيمن عليها الجيش الروسي- وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية دون أي معلومات رسمية عن طبيعة الانفجارات.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى سماع دوي انفجارات في أوديسا الساحلية الواقعة أيضاً في جنوب البلاد-الأحد- فيما ذكرت تقارير إعلامية، أن التفجيرات بمدينة ماريوبول.

يشار إلى أن المخابرات البريطانية قد ذكرت أن معارك وصفتها بالشرسة تتواصل في ماريوبول بالتزامن مع محاولة الروس السيطرة على المدينة، التي ماتزال هدفا لضربات مكثفة تتم بدون تمييز فيما تواصل قوات أوكرانية مقاومتها وتسيطر على نقاط في وسط المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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