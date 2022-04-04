ليلة الانفجارات في أوكرانيا.. ماريوبول تواصل صمودها أمام القوات الروسية

شهدت مناطق جنوب أوكرانيا سلسلة من الانفجارات التي سُمع دويها في نطاق مدينة خيرسون التي يهيمن عليها الجيش الروسي- وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية دون أي معلومات رسمية عن طبيعة الانفجارات.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى سماع دوي انفجارات في أوديسا الساحلية الواقعة أيضاً في جنوب البلاد-الأحد- فيما ذكرت تقارير إعلامية، أن التفجيرات بمدينة ماريوبول.

يشار إلى أن المخابرات البريطانية قد ذكرت أن معارك وصفتها بالشرسة تتواصل في ماريوبول بالتزامن مع محاولة الروس السيطرة على المدينة، التي ماتزال هدفا لضربات مكثفة تتم بدون تمييز فيما تواصل قوات أوكرانية مقاومتها وتسيطر على نقاط في وسط المدينة.

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