صدور عدد جديد من مجلة ميريت المصرية

القاهرة 04 أبيل 2022 (وال) -صدر عن دار ميريت للنشرالعدد رقم (40)- أبريل 2022، من مجلة “ميريت الثقافية”؛ مجلة كل التنويريين العرب، الشهرية الإلكترونية التي تصدر بصيغة pdf، المدير العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

-إعادة قراءة مشروع مصطفى ناصف

تضمن العدد ملفين رئيسيين: الأول في ملف “رؤى نقدية” ضمن باب “إبداع ومبدعون” بعنوان “مصطفى ناصف قراءة متجددة ” من إعداد دكتور مروة مختار، وبه عشرة مقالات: مصطفى ناصف ومحمد عبده، حوار لا طواف للدكتورة مروة مختار، التأويل بين مصطفى ناصف ونصر حامد أبو زيد، للدكتور عبد الباسط سلامه هيكل، مصطفى ناصف والنقد الجديد عربيا للدكتور نجيب عثمان أيوب، دكتور مصطفى ناصف ومشكلة النقد للدكتور أحمد يحيى علي، ما لم يقله النثر العربي: مقاربة تأويلية بين ناصف وجادامر للدكتور أحمد كرماني عبد الحميد، قراءة في فكر مصطفى ناصف حول الفينومينولوجيا والتأويل للدكتورة أمل حسن، قراءات الشعر عند مصطفي ناصف للدكتور بيومي توفيق بيومي، مصطفى ناصف بين النقد وسيكولوجية اللغة للدكتور خالد محمد عبد الغني، مفهوم البلاغة عند الأستاذ الدكتور مصطفى ناصف للباحث أيمن أبو مصطفى، العلاقة بين الناقد والمبدع عند مصطفي ناصف للباحث حسام الضمرانى.

-فيلم أصحاب ولا أعز؟

الملف الثاني في باب “الملف الثقافي” بعنوان: فيلم “أصحاب ولا أعز” محاولة للنظر إلى الداخل، وتضمن سبعة مقالات: نظرة على تريند أصحاب ولا أعز للدكتورة نادية توفيق، مصرية في كندا، غرباء تماما.. جميعنا قابلون للكسر، للروائي والناقد الفني محمود الغيطاني، نجح في اثارة الجدل وفشل في الانتصار للأفكار الشاذة، للناقد سيد محمود سلَّام، أصحاب ولا أعز، خسوف العلاقات الزوجية على مائدة عشاء للناقدة مرفت عمر، بروتوكولات حكماء “أصحاب ولا أعز” للناقد طارق مرسي، السينما في مواجهة الشذوذ المجتمعي للشاعر والباحث خالد حسان، ومشاهدة عراقية لفيلم “أصدقاء ولا أعز” للشاعر عبد الكريم هداد، عراقي مقيم في السويد.

“الافتتاحية” التي يكتبها رئيس التحرير جاءت بعنوان “صراع الأزهر والسلطة محاولات لملء المساحة الفارغة بعد إقصاء الإخوان”، منها: “الرأي العام المصري (انقلب) بسبب رأي شيخ الأزهر في موضوع ضرب المرأة، قلة من التنويريين يهاجمون فرضية ضرب المرأة بأي شكل وأي سبب، وغالبية من الرجال -والنساء أيضا في مفارقة عجيبة- يقولون إن ضرب المرأة نص صريح في القرآن، وأنه لا اجتهاد مع نص”.

-الإبداع الأدبي

باب “الشعر” تضمن (14) قصيدة للشعراء: صلاح عبد الصبور، إعادة نشر قصيدة “أغنية من فيينا” للشاعر الكبير الراحل، عبده المصري، رشا زقيزق، مصطفى فهمي، كمال علي مهدي، عادل سعد يوسف، وعبد الرحمن سعد من السودان، أفين حمو كردية من سوريا، آيات القاضي من سوريا، سعاد الخطيب سورية مقيمة في السويد، عبد الرزاق الصغيرمن الجزائر، مروان البطوش من الأردن، عبد الرؤوف بوفتح من تونس، ومبين خشاني من العراق.

–باب القصة

تضمن قصص للكتاب والأدباء: السيد نجم، سعاد سليمان، جلاء الطيري، دعاء رشاد، طارق عباس زبارة، يمني في فرانكفورت، فراس سليمان سوري في نيويورك، إياد حسن، سوري في النمسا، سعيد إسماعيل من الأهواز-إيران.

-ملف نون النسوة

تم تخصيصه هذا العدد لمناقشة رواية “الحديقة المحرمة” للدكتورة سهير المصادفة، وتضمن ثلاثة مقالات: الغرائبية وخطاب التيه في الحديقة المحرمة لسهير المصادفة للدكتورة إشراق سامي من العراق، “الحديقة المحرمة” النفس البشرية وجدلية الداخل والخارج للباحثة المصرية دينا نبيل، و سيميائية الشخصيات، الشعور والتجريب في رواية “الحديقة المحرمة” للشاعرة والباحثة المصرية حنان ماهر.

-ملف تجديد الخطاب

تضمن ثلاثة مقالات: موجز للتغلب والعصبيات في تاريخ الصراع الإسلامي على السلطة لجواد الساعدي من العراق، هل نجحت نظرية النسخ في القرآن في رفع التوتر؟ بقلم محمد ياسين، وكيف تم جمع القرآن في عهد عثمان؟ بقلم أسماء زكي.

-ملف حول العالم

فقد تضمن ترجمتين: فقد ترجمت د.ليلى أحمد حلمي مقال “كينان مالك” وهو كاتب ومحاضر ومذيع وأحيائي وفيلسوف وصحفي وعالم أعصاب بريطاني، بعنوان “إشكالية التعددية الثقافية: منظور أوروبي”، كما ترجم احساين بنزبير مغربي مقيم في فرنسا، قصائد للشاعر الفرنسي كلود روايي- جورنو بعنوان “الشعر برمته حرف جر”.

-ملف ثقافات وفنون

في ملف “ثقافات وفنون” “حوار” مع الروائي المصري محمد داود، أجراه رئيس التحرير، بعنوان “الفرق الأساسي بين كتابة وكتابة هو في التفاصيل، اجتهادي هو في وضعها داخل الإطار الجمالي المناسب بلا نشاز، ولا تزيد”، وفي باب “فنون” مقالان: الأول للدكتور محمد عبد الباسط عيد بعنوان “التَّرْتيل القرآني النص والمتلقي”، والثاني للدكتورة يوستينه صبحي بعنوان “رمزية تصوير الحيوانات والطيور مع القديسين في الفن القبطي”.

في باب “رأي” مقال دكتور رضا محمد عبد الرحيم بعنوان “يوسف إدريس في عيون مترجمه نوبوأكي نوتوهارا”.

-باب شخصياتتضمن مقالان: الأول مقال رؤى جوني من سوريا، بعنوان “إضاءة حول أستريد ليندغرين أسطورة أدب الطفل”، والثاني مقال دكتور ناصر أحمد سنه بعنوان ” دكتور محمد عناني وتجاوز اختلاف اللغة ونقل النتاج الفكري والإبداعي”.

-باب كتب

يحتوى على مقالين، الأول مقال فكري عمر بعنوان “رواية (روح) لمحمد على إبراهيم حكايتان عن الزمن، والأبدية”، والثاني مقال دكتور إياد عبد الودود الحمداني من العراق، بعنوان “كتاب الصناعتين” في مرصد نقد الدكتور فاضل عبود التميمي.

سيوزع مع العدد، ضمن إصدارات “كتاب ميريت الثقافية”، الكتاب السابع، كتاب نقدي مهم للدكتور بهاء مزيد بعنوان “صورة الرجل في سرديات نسائية عربية”، وهو أول كتاب نقدي يصدر عن السلسلة، طبعة أولى، والنسخة الورقية ستكون متوفرة بسعر التكلفة الفعلية عند دار الأدهم ودار ميريت.

لوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون هذا العدد للفنان والشاعر والقاص العراقي المقيم في النرويج، يحيى الشيخ (1945)، الرسوم المصاحبة لمواد باب نون النسوة للفنانة المصرية فاطمة حسن، والصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف للفوتوغرافي الإيطالي باولو مونتي (1908- 1982)

يذكر أن هيئة تحرير مجلة “ميريت الثقافية” تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والمنفذ الفني إسلام يونس.(وال القاهرة) ح م / س خ.

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