صدور كتاب جديد لتعليم اللغة العربية للأجانب

عمان 04 أبريل 2022 (وال) -صدر حديثا عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع في عمان، كتاب “تطبيقات الإطار الأوروبي المرجعي المشترك ( CEFR ) في تعليم العربية للناطقين بغيرها” الذي يواصل محرره، دكتور خالد أبو عمشة، من خلاله ما بدأه في كتابه الأول “تطبيقات معايير المجلس الأميركي آكتفل ( ACTFL ) في تعليم العربية للناطقين بغيرها”.

يتضمن الكتاب الصادر في جزأين بِواقع ( 438 ) صفحة للجزء الأول، و (412) صفحة للجزء الثاني، وبمجموع ( 850 ) صفحة، ( 12 ) دراسة أنجزها ( 12 ) باحثا ومتخصصا في اللسانيات التطبيقية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، والمهارات اللغوية، خصص لكل منها فصل من فصول الكتاب.

والدراسات التي تضمنها الكتاب المصمم بعناية وغلاف سميك، تغطي، بحسب محرره “جل القضايا التي يعرضها الإطار الأوروبي، وبما يرتقي لمرجعية أساسية لا يستغني عنها كل من رام البحث والدراسة حول الإطار وتطبيقاته”.

يحمل دكتور خالد أبو عمشة، الأستاذ المشارك في اللسانيات التطبيقية، درجتي دكتوراه؛ واحدة في مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها للناطقين بغيرها، والثانية في الدراسات اللغوية (اللسانيات التطبيقية: نظريات اكتساب اللغة الثانية)، ويشغل منذ ( 15 ) عاما منصب المدير الأكاديمي لمعهد “قاصد”، والمدير التنفيذي لبرنامج الدراسات العربية بالخارج (CASA)، الأردن، كما عمل مستشارا لبرامج اللغة العربية لاند إيست في الشرق الأوسط، كما عمل أستاذا زائرا في جامعة بريغام يانغ في يوتا أميركا، ومحاضرا للغة العربية للناطقين بغيرها لمدة عشرين سنة، ومدربا وخبيرا لها في جامعات ومعاهد ماليزيا والسعودية والأردن والولايات المتحدة وأوروبا والإيسسكو والألسكو.

وهو عضو في لجان متعددة محلية وإقليمية وعالمية لتأليف سلاسل العربية للناطقين بغيرها.

كما شارك في إعداد أكثر من عشر سلاسل في تعليم العربية للناطقين بغيرها للصغار والكبار، ودرب في عشرات الدورات التدريبية في تأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها، وهو مؤلف مشارك لسلسلة تعليم العربية للمستوى المتميز لمطبعة جورج تاون الأميركية، له أكثر من ( 100 ) كتاب في مضمار تعليم العربية للناطقين بغيرها منفردا وبالاشتراك مع مؤلفين آخرين.(وال عمان) ح م / س خ.

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