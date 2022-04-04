ترجمة عربية لطرائق مختلفة للنظر إلى الماء

الكويت 04 أبريل 2022 (وال) -صدرت حديثا عن دار صفحة للنشر والتوزيع رواية “طرائق مختلفة للنظر إلى الماء”، للكاتب الإسباني خوليو ياماثاريس، ومن ترجمة الشاعر والمترجم الدكتور طلعت شاهين، وهي الرواية الثانية التي ترجمت إلى العربية للكاتب بعد رواية “المطر الأصفر”.



تتناول الرواية، وفقا للناشر، فكرة فناء مكان من على ظهر الأرض كالقرية الصغيرة موضوع الرواية، حينما يهجرها أهلها نتيجة للحرب الأهلية الإسبانية، أو لمجرد تحسين المعيشة، ولا يظل بها غير رجل عجوز وزوجته وكلبته، تنتحر زوجته شنقا، ويحاول هو التخلص من أي آثار تخصها حتى يستطيع التعايش وحيدا معزولا عن العالم هو وكلبته من دون أي ذكريات تؤرقه، فلا يحتمل فيقتل كلبته، ويستأجر صيادًا كي يقتله من قرية مجاورة.

خوليو ياماثاريس: كاتب صحافي وشاعر وروائي إسباني، قدم عددا من الأعمال الروائية، طلعت شاهين: شاعر وكاتب ومترجم وأكاديمي مصري مقيم في إسبانيا منذ عام 1980، وله ترجمات ومؤلفات كثيرة.(وال الكويت) ح م/ س خ.

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