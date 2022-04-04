روسيا تصدر الغذاء للدول الصديقة فقط بالروبل ، أو بالعملات الوطنية .

موسكو 3 أبريل 2022 م (وال) ـــــ اعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن بلاده ، وهي مصدّر رئيسي للقمح عبر العالم، ستصدّر الغذاء والمحاصيل إلى «الدول الصديقة» فقط ، وبعملة الروبل أو بعملات تلك الدول .

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأحد،عن ميدفيديف، أن روسيا، قد تُقصر بيع إمدادات المنتجات الزراعية على الدول «الصديقة» فقط، وذلك وسط العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية .

واقتبست الوكالة من تغريدات ميدفيديف، على حسابه عبر شبكة “تويتر” : (بعض النقاط البسيطة ولكنها مهمة حول الأمن الغذائي في روسيا) و(سنقوم فقط بتوريد المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا… لحسن الحظ لدينا الكثير منهم وهم ليسوا في أوروبا أو أمريكا الشمالية على الإطلاق) .

وقال ميدفيديف إن الإمدادات الزراعية «للأصدقاء» ستكون بالروبل وبعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها .ويمكن أن تختلف عملة الدفع بالفعل في كل عقد لتصدير الحبوب وفقا لاحتياجات المشترين والبائعين. وتأتي تصريحات ميدفيديف بعد مطالبة موسكو مؤخرا المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل .

وقال ميدفيديف إن روسيا حظرت معظم واردات الغذاء الغربية في 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا لكنها قد توسع القائمة أكثر الآن .

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