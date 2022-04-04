تضارب في البيانات حول قمة الرئيسين زيلينسكي وبوتين

وسط تضارب في بيانات الجانبين حول لقاء مرتقب بين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ أعلنت موسكو، الأحد، أن محادثات السلام لم تحرز تقدما كافيا لعقد اجتماع على مستوى القادة، مؤكدة أن الموقف الروسي بشأن وضع القرم ودونباس لم يتغير.

وأشار كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي إلى أن “مسودة الاتفاق ليست جاهزة لتقدم إلى اجتماع على المستويات العليا، منوهًا بأن كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد وغير النووي.

ولفت كبير المفاوضين الأوكرانيين ديفيد أراخاميا إلى أن موسكو وافقت “شفهيا” على مقترحات أوكرانية رئيسة، مما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات.

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