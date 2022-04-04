ليبيا نيوز

إجلاء تدريجي للمدنيين من ماريوبول المحاصرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد استحالتها في الأيام السابقة، بدأت الأحد عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة تمر بشكل تدريجي، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية فرار أكثر من 2500 شخص في حافلات وسيارات خاصة، إلى مدينة زابوريجيا حيث وصلت نحو ثلاثين حافلة لنقلهم إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء ايرينا فيريشتشوك إلى إجلاء 2694 شخصًا من ماريوبول ومنطقة لوجانسك الأحد، منوهة بإجراء مسؤولين أوكرانيين محادثات مع روسيا للسماح لقافلة حافلات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول ماريوبول.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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