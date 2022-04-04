الزعيم الصربي فوتشيتش يفوز بولاية رئاسية جديدة

أعلن زعيم صربيا ألكسندر فوتشيتش فوزه بولاية رئاسية جديدة، بحصوله على قرابة 60% من الأصوات من الجولة الأولى، بينما حصل مرشح المعارضة زدرافكو بونوس على ما يقرب من 17% من الأصوات.

فوز فوتشيتش؛ يعني تمديد حكمه المستمر منذ نحو عقد، بعد انتخابات قدم خلالها نفسه ضامنًا للاستقرار في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. وتزامنت مع انتخابات تشريعية لاختيار 250 نائبًا، إضافة إلى انتخابات في عدد من البلديات.

ووعد فوتشيتش خلال حملته بمضي صربيا على طريق أوروبا، في ظل السلام والاستقرار والهدوء والازدهار الاقتصادي.

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